Экс-премьер Пакистана Имран Хан заявил, что полиция окружила его дом.

"Возможно, это мое последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом", - написал Хан на своей странице в Twitter.

Probably my last tweet before my next arrest .

Police has surrounded my house.https://t.co/jsGck6uFRj