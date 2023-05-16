Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что зерновая сделка была продлена еще на 60 дней. Россия и Украина пока ничего не говорили о продлении сделки. Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция получила гарантии от «российских друзей» по беспрепятственному выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

«Черноморскую зерновую сделку продлили еще на два месяца», - заявил президент Турции, его слова приводит агентство Anadolu. По его словам, Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.

Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша за поддержку в инициативах Турции по зерновой сделке. Он подчеркнул, что продление сделки стало возможным благодаря конструктивным подходам российской и украинской сторон.