Минобороны опровергает

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 17 мая около 16:15 часов подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, совершенно не соответствует действительности, и мы категорически ее опровергаем. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Хотим отметить, что в этом районе почти с рассвета стоит густой туман. В такой ограниченной видимости азербайджанские подразделения не могут вести огонь», - подчеркнули в ведомстве.