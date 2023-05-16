Лавров откровенно заявил, что американцы сдадут Пашиняна наш комментарий

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

В интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Царьград» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «США хотят вытеснить Россию с Южного Кавказа, а точнее, из Армении». При этом Лавров дал ясно понять, что это не его личное мнение, а информация, которую МИД получил из соответствующих российских госструктур.

«Я знаю, что армянам (у нас есть такая информация) они (США и их союзники – ред.) говорят: «Давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать вам обеспечивать безопасность», - заявил, в частности, Лавров. - Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп».

Лавров напомнил Пашиняну о наследии ближневосточных диктаторов

Заявление главы российского внешнеполитического ведомства в очередной раз объясняет причину агрессивного отношения Москвы к посредническим инициативам Вашингтона и Брюсселя по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Сегодня уже очевидно, что Россия блокирует их потому, что видит в них прямую угрозу своему военно-политическому присутствию в регионе Южного Кавказа. 

В свою очередь, Запад считает военное присутствие России в Армении и Карабахе главным препятствием на пути достижения окончательного мира в регионе, хотя ни одно официальное лицо прямо об этом не сказало.

Сразу же отметим: заявления о том, что США работают с Ереваном над выдворением за пределы Армении российских пограничников и военной базы в Гюмри, звучат не очень убедительно. Хотя бы потому, что сегодня Соединенные Штаты явно не готовы заменить русских и направить свои силы на защиту государственных границ Армении. В то же время, несомненно, что если бы мир был достигнут при посредничестве Запада, то влияние и позиции России в Армении и в регионе в целом сошли бы на нет. В этом смысле понятна обеспокоенность России посредническими инициативами Запада, а также действия МИД РФ, направленные на их блокировку.

Но если информация, которую привел Лавров, соответствует действительности, то начался этот процесс уже после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна - агрессивная политика Москвы в отношении окопавшихся в Ереване «соросовцев» секретом ни для кого не является. Не говоря уже о том, что в команде Пашиняна по сей день уверены – разгром Армении в 44-дневной Карабахской войне и начавшиеся затем пограничные столкновения являются ничем иным, как «наказанием» России Пашиняна и его команды за прозападную позицию.

Но даже если бы Пашинян вернулся в орбиту Москвы и присягнул Путину на верность, изменило бы это ситуацию в Армении? И каким образом Кремль мог расплатиться с Ереваном «за верность»? Разместить свои войска на границе с Азербайджаном? Усилить поддержку сепаратистов в Карабахе?

По логике Лаврова, единственный путь Пашиняна - это приемная Путина

Очевидно, что такими «пряниками» вернуть лояльность правительства Армении Путину вряд ли бы удалось. Впрочем, Россия об этом даже не думает, требуя от Армении безоговорочного подчинения. Тем не менее, все в том же интервью телеканалу «Царьград» Лавров заметил, что если бы Армения в прошлом году не отказалась от миссии ОДКБ и не пригласила пограничную миссию Евросоюза, то, наверняка, оказалась бы сегодня в «более выигрышной и более стабильной» ситуации.

При этом Лавров напомнил руководству Армении «примеры того, как США продавали своих союзников».

«Мы видим, как Запад ведет себя с теми, на кого он в прошлом делал какую-то ставку, - отметил глава МИД РФ. - Они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале «арабской весны» достойно ушел в отставку, никуда не сбежал… Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны».

Куда Пашинян, а куда Мубарак с другими диктаторами?

Таким образом, глава российской дипломатии опосредованно повторил любимое выражение президента Путина о том, что русские «своих не бросают». Тут уместно вспомнить опыт взаимодействия Москвы с сирийским диктатором Башаром Асадом, которого Кремль действительно не переставал поддерживать. Правда, ценой полного разрушения Сирии.

Конечно, Россия против любого вмешательства Запада не только в Армению, но и в другие бывшие советские республики, видя в этом угрозу своим геополитическим интересам.

Вот, к примеру, еще один дипломатический «пассаж» Лаврова в интервью «Царьграду»:

«Запад методично и цинично давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, обещая им «золотые горы». Много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят (мягко говоря) в очень неудобное положение».

При этом, по словам Лаврова, сами союзники стараются не делать ничего, что повлекло бы за собой нанесение экономического ущерба.

«Они оказываются между двух огней, - утверждает Лавров. - Львиная доля экономических связей приходится на Российскую Федерацию, ЕАЭС, СНГ. Но доля Запада в экономике Центральной Азии, Закавказья возрастает. Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая взамен «золотые горы». Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела».

К сказанному Сергей Лавров добавил, что параллельно Запад расширяет в этих странах сеть НПО, финансируемых из бюджета, прежде всего, США, Британии и Евросоюза. По его словам, такие организации в ряде стран постсоветского пространства «чувствуют себя всё более вольготно и даже пытаются «заказывать музыку».

«Но при всем при этом я убежден, что эти страны солидарны с Российской Федерацией, - подчеркнул глава МИД России в завершении интервью. - Они по-настоящему являются нашими союзниками».