Лавров откровенно заявил, что американцы сдадут Пашиняна наш комментарий
В интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Царьград» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «США хотят вытеснить Россию с Южного Кавказа, а точнее, из Армении». При этом Лавров дал ясно понять, что это не его личное мнение, а информация, которую МИД получил из соответствующих российских госструктур.
«Я знаю, что армянам (у нас есть такая информация) они (США и их союзники – ред.) говорят: «Давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать вам обеспечивать безопасность», - заявил, в частности, Лавров. - Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп».
Заявление главы российского внешнеполитического ведомства в очередной раз объясняет причину агрессивного отношения Москвы к посредническим инициативам Вашингтона и Брюсселя по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Сегодня уже очевидно, что Россия блокирует их потому, что видит в них прямую угрозу своему военно-политическому присутствию в регионе Южного Кавказа.
В свою очередь, Запад считает военное присутствие России в Армении и Карабахе главным препятствием на пути достижения окончательного мира в регионе, хотя ни одно официальное лицо прямо об этом не сказало.
Сразу же отметим: заявления о том, что США работают с Ереваном над выдворением за пределы Армении российских пограничников и военной базы в Гюмри, звучат не очень убедительно. Хотя бы потому, что сегодня Соединенные Штаты явно не готовы заменить русских и направить свои силы на защиту государственных границ Армении. В то же время, несомненно, что если бы мир был достигнут при посредничестве Запада, то влияние и позиции России в Армении и в регионе в целом сошли бы на нет. В этом смысле понятна обеспокоенность России посредническими инициативами Запада, а также действия МИД РФ, направленные на их блокировку.
Но если информация, которую привел Лавров, соответствует действительности, то начался этот процесс уже после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна - агрессивная политика Москвы в отношении окопавшихся в Ереване «соросовцев» секретом ни для кого не является. Не говоря уже о том, что в команде Пашиняна по сей день уверены – разгром Армении в 44-дневной Карабахской войне и начавшиеся затем пограничные столкновения являются ничем иным, как «наказанием» России Пашиняна и его команды за прозападную позицию.
Но даже если бы Пашинян вернулся в орбиту Москвы и присягнул Путину на верность, изменило бы это ситуацию в Армении? И каким образом Кремль мог расплатиться с Ереваном «за верность»? Разместить свои войска на границе с Азербайджаном? Усилить поддержку сепаратистов в Карабахе?
Очевидно, что такими «пряниками» вернуть лояльность правительства Армении Путину вряд ли бы удалось. Впрочем, Россия об этом даже не думает, требуя от Армении безоговорочного подчинения. Тем не менее, все в том же интервью телеканалу «Царьград» Лавров заметил, что если бы Армения в прошлом году не отказалась от миссии ОДКБ и не пригласила пограничную миссию Евросоюза, то, наверняка, оказалась бы сегодня в «более выигрышной и более стабильной» ситуации.
При этом Лавров напомнил руководству Армении «примеры того, как США продавали своих союзников».
«Мы видим, как Запад ведет себя с теми, на кого он в прошлом делал какую-то ставку, - отметил глава МИД РФ. - Они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале «арабской весны» достойно ушел в отставку, никуда не сбежал… Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны».
Таким образом, глава российской дипломатии опосредованно повторил любимое выражение президента Путина о том, что русские «своих не бросают». Тут уместно вспомнить опыт взаимодействия Москвы с сирийским диктатором Башаром Асадом, которого Кремль действительно не переставал поддерживать. Правда, ценой полного разрушения Сирии.
Конечно, Россия против любого вмешательства Запада не только в Армению, но и в другие бывшие советские республики, видя в этом угрозу своим геополитическим интересам.
Вот, к примеру, еще один дипломатический «пассаж» Лаврова в интервью «Царьграду»:
«Запад методично и цинично давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, обещая им «золотые горы». Много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят (мягко говоря) в очень неудобное положение».
При этом, по словам Лаврова, сами союзники стараются не делать ничего, что повлекло бы за собой нанесение экономического ущерба.
«Они оказываются между двух огней, - утверждает Лавров. - Львиная доля экономических связей приходится на Российскую Федерацию, ЕАЭС, СНГ. Но доля Запада в экономике Центральной Азии, Закавказья возрастает. Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая взамен «золотые горы». Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела».
К сказанному Сергей Лавров добавил, что параллельно Запад расширяет в этих странах сеть НПО, финансируемых из бюджета, прежде всего, США, Британии и Евросоюза. По его словам, такие организации в ряде стран постсоветского пространства «чувствуют себя всё более вольготно и даже пытаются «заказывать музыку».
«Но при всем при этом я убежден, что эти страны солидарны с Российской Федерацией, - подчеркнул глава МИД России в завершении интервью. - Они по-настоящему являются нашими союзниками».