Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:33

В интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Царьград» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «США хотят вытеснить Россию с Южного Кавказа, а точнее, из Армении». При этом Лавров дал ясно понять, что это не его личное мнение, а информация, которую МИД получил из соответствующих российских госструктур. «Я знаю, что армянам (у нас есть такая информация) они (США и их союзники – ред.) говорят: «Давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать вам обеспечивать безопасность», - заявил, в частности, Лавров. - Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп».

Заявление главы российского внешнеполитического ведомства в очередной раз объясняет причину агрессивного отношения Москвы к посредническим инициативам Вашингтона и Брюсселя по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Сегодня уже очевидно, что Россия блокирует их потому, что видит в них прямую угрозу своему военно-политическому присутствию в регионе Южного Кавказа. В свою очередь, Запад считает военное присутствие России в Армении и Карабахе главным препятствием на пути достижения окончательного мира в регионе, хотя ни одно официальное лицо прямо об этом не сказало. Сразу же отметим: заявления о том, что США работают с Ереваном над выдворением за пределы Армении российских пограничников и военной базы в Гюмри, звучат не очень убедительно. Хотя бы потому, что сегодня Соединенные Штаты явно не готовы заменить русских и направить свои силы на защиту государственных границ Армении. В то же время, несомненно, что если бы мир был достигнут при посредничестве Запада, то влияние и позиции России в Армении и в регионе в целом сошли бы на нет. В этом смысле понятна обеспокоенность России посредническими инициативами Запада, а также действия МИД РФ, направленные на их блокировку. Но если информация, которую привел Лавров, соответствует действительности, то начался этот процесс уже после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна - агрессивная политика Москвы в отношении окопавшихся в Ереване «соросовцев» секретом ни для кого не является. Не говоря уже о том, что в команде Пашиняна по сей день уверены – разгром Армении в 44-дневной Карабахской войне и начавшиеся затем пограничные столкновения являются ничем иным, как «наказанием» России Пашиняна и его команды за прозападную позицию. Но даже если бы Пашинян вернулся в орбиту Москвы и присягнул Путину на верность, изменило бы это ситуацию в Армении? И каким образом Кремль мог расплатиться с Ереваном «за верность»? Разместить свои войска на границе с Азербайджаном? Усилить поддержку сепаратистов в Карабахе?

Очевидно, что такими «пряниками» вернуть лояльность правительства Армении Путину вряд ли бы удалось. Впрочем, Россия об этом даже не думает, требуя от Армении безоговорочного подчинения. Тем не менее, все в том же интервью телеканалу «Царьград» Лавров заметил, что если бы Армения в прошлом году не отказалась от миссии ОДКБ и не пригласила пограничную миссию Евросоюза, то, наверняка, оказалась бы сегодня в «более выигрышной и более стабильной» ситуации. При этом Лавров напомнил руководству Армении «примеры того, как США продавали своих союзников». «Мы видим, как Запад ведет себя с теми, на кого он в прошлом делал какую-то ставку, - отметил глава МИД РФ. - Они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале «арабской весны» достойно ушел в отставку, никуда не сбежал… Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны».