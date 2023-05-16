Отдел экономики 18:44

Сегодня в Азербайджане был ликвидирован очередной банк. По решению Центробанка страны отозвана лицензия у ОАО «Günay Bank» - одного из старейших участников банковского сектора страны. Согласно решению Совета директоров ЦБ, причиной, по которой у «Günay Bank» отозвали лицензию, стал объем совокупного капитала, оказавшийся меньшим, чем это предусмотрено законом. Кроме того, согласно заключению регулятора, банк «не осуществляет текущую деятельность в надежной и пруденциальной (то есть, в разумной, безопасной – ред.) форме».

В ЦБ поспешили успокоить участников финансового рынка, отметив, что доля ОАО «Günay Bank» в активах банковской системы Азербайджана составляет всего 0,6 процента, в кредитном портфеле — один процент, а в обязательствах банковского сектора — 0,5 процента. Иными словами, аннулирование лицензии ОАО «Günay Bank» не создало сколько-нибудь серьезной угрозы для финансовой стабильности и устойчивости банковского сектора. Отметим, что в руководстве «Günay Bank» решение ЦБ пока не комментируют. По информации на 1 апреля текущего года, общий объем вкладов в «Günay Bank» составил 108 миллионов 556 тысяч манатов. По сообщению ЦБ, из этой суммы 38,5 миллиона манатов застрахованы, а значит, в соответствии с законодательством, будут возвращены владельцам Фондом страхования вкладов. На держателей застрахованных вкладов приходится 99,9 процента вкладчиков банка. Что же касается вкладов на незастрахованные 70 миллионов манатов, то они принадлежат 0,1 процента вкладчиков, и о судьбе этих денег пока ничего не известно. Отвечая на вопросы haqqin.az, имелись ли объективные причины, чтобы аннулировать лицензию «Günay Bank», и действительно ли эта финансовая структура находилась на грани банкротства, Акрам Гасанов, эксперт по финансово-банковскому сектору заявил, что объективных причин для закрытия этой финансовой структуры он не видит. «Центробанк потребовал от «Günay Bank» увеличить общий капитал, то есть, довести его до необходимого по закону уровня в 50 миллионов манатов, - пояснил эксперт. - В связи с этим «Günay Bank» наметил на предстоящий июль собрание акционеров, чтобы принять решение увеличить уставной капитал. Регулятор был об этом официально предупрежден. Но, как мы видим, Центробанк не стал дожидаться этого заседания и закрыл банк».