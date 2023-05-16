Центробанк Азербайджана закрыл «Günay Bank»... Просто так! что говорят эксперты?
Сегодня в Азербайджане был ликвидирован очередной банк. По решению Центробанка страны отозвана лицензия у ОАО «Günay Bank» - одного из старейших участников банковского сектора страны. Согласно решению Совета директоров ЦБ, причиной, по которой у «Günay Bank» отозвали лицензию, стал объем совокупного капитала, оказавшийся меньшим, чем это предусмотрено законом.
Кроме того, согласно заключению регулятора, банк «не осуществляет текущую деятельность в надежной и пруденциальной (то есть, в разумной, безопасной – ред.) форме».
В ЦБ поспешили успокоить участников финансового рынка, отметив, что доля ОАО «Günay Bank» в активах банковской системы Азербайджана составляет всего 0,6 процента, в кредитном портфеле — один процент, а в обязательствах банковского сектора — 0,5 процента. Иными словами, аннулирование лицензии ОАО «Günay Bank» не создало сколько-нибудь серьезной угрозы для финансовой стабильности и устойчивости банковского сектора.
Отметим, что в руководстве «Günay Bank» решение ЦБ пока не комментируют.
По информации на 1 апреля текущего года, общий объем вкладов в «Günay Bank» составил 108 миллионов 556 тысяч манатов. По сообщению ЦБ, из этой суммы 38,5 миллиона манатов застрахованы, а значит, в соответствии с законодательством, будут возвращены владельцам Фондом страхования вкладов. На держателей застрахованных вкладов приходится 99,9 процента вкладчиков банка. Что же касается вкладов на незастрахованные 70 миллионов манатов, то они принадлежат 0,1 процента вкладчиков, и о судьбе этих денег пока ничего не известно.
Отвечая на вопросы haqqin.az, имелись ли объективные причины, чтобы аннулировать лицензию «Günay Bank», и действительно ли эта финансовая структура находилась на грани банкротства, Акрам Гасанов, эксперт по финансово-банковскому сектору заявил, что объективных причин для закрытия этой финансовой структуры он не видит.
«Центробанк потребовал от «Günay Bank» увеличить общий капитал, то есть, довести его до необходимого по закону уровня в 50 миллионов манатов, - пояснил эксперт. - В связи с этим «Günay Bank» наметил на предстоящий июль собрание акционеров, чтобы принять решение увеличить уставной капитал. Регулятор был об этом официально предупрежден. Но, как мы видим, Центробанк не стал дожидаться этого заседания и закрыл банк».
По словам Гасанова, поскольку жалоб относительно деятельности этого финансового учреждения не поступало, а сам «Günay Bank» никаких признаков грядущего банкротства не подавал, доводы ЦБ, обосновывающие закрытие банка, представляются ему весьма сомнительными.
«Закрыли, так сказать, ради закрытия, - резюмирует эксперт. - Я слежу за многочисленными судебными тяжбами между банками и кредиторами, но до сих ни разу не видел, чтобы «Günay Bank» судился с каким-либо физическим или юридическим лицом, не возвращающим кредит. Это был некрупный, но достаточно устойчивый и сильный банк без проблемных кредитов».
Хотя формальной причиной отзыва лицензии было названо несоответствие уставного капитала банка требованиям ЦБ, эксперт отмечает, что регулятор не имел права выносить решение о закрытии «Günay Bank».
«Такие решения принимаются Советом директоров Центробанка при наличии большинства голосов, - уточнил Гасанов. - Но Совет директоров ЦБ пока не сформирован, и в настоящее время в нем состоят только три из необходимых семи членов. Что дает основание руководству «Günay Bank» опротестовать решение ЦБ, как несоответствующее закону».
Эксперт также добавил, что планка минимального уставного капитала в Азербайджане явно завышена. Это решение было принято во времена «правления» Эльмана Рустамова и преследовало цель ограничить для малых и средних банков доступ в сектор.
«Установленная в Азербайджане планка минимального уставного капитала является одной из самых высоких в мире, - констатирует Акрам Гасанов. - Например, в США есть банки, капитал которых составляет менее одного миллиона долларов. Но их никто не закрывает».
Коснувшись судьбы незастрахованных депозитов вкладчиков «Günay Bank» на сумму 70 миллионов манатов, эксперт сделал малоутешительный вывод:
«Как правило, незастрахованные вклады либо пропадают безвозвратно, либо возвращается лишь очень незначительная их часть».