В Азербайджане 15-летнюю девочку хотят выдать замуж

В селе Биринджи Шахсеве Бейлаганского района 15-летнюю девочку хотят забрать из школы и выдать замуж.

Как сообщили haqqin.az в Общественном объединении помощи женщинам и детям Təmiz Dünya, девочку не раз обручали с различными мужчинами, но всякий раз кольцо возвращали.

Также сообщается, что родители пытаются выдать девочку замуж без ее на то согласия.

Как сообщили в пресс-службе МВД, потерпевшую пригласили в отдел полиции, ведется расследование по факту.