Легкомоторный самолет Авиалесоохраны (российское государственное предприятие, занятое авиационной охраной лесов от пожаров, контролем за противопожарным и санитарным состоянием лесов) упал во время разведки в Республике Коми. На борту находились два человека, из них один пострадал, сообщили российским СМИ в экстренных службах.

«В Коми во время разведки упал легкомоторный самолет Авиалесоохраны. В момент происшествия на борту были два человека - пилот и наблюдатель. Оба живы, пилот пострадал», - сказал источник.

По его словам, самолет упал рядом с жилым домом, в результате на земле разрушений нет. «При взлете самолет зацепился за линию электропередачи, что и стало причиной его падения», - добавил источник. В настоящее время медики осматривают пострадавшего, ему оказывается необходимая помощь.