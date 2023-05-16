Министерство предупредило службы такси

Базы данных большинства компаний, предоставляющих и организующих в Азербайджане услуги такси, управляющих заказами, расположены за границей, что противоречит закону «О персональных данных». Об этом было сказано на встрече в Министерстве цифрового развития и транспорта с представителями служб такси.

Представители министерства заявили, что согласно закону, информационные системы персональных данных должны пройти госрегистрацию. Только после этого им дается разрешение на сбор и обработку данных.

Была подчеркнута необходимость регулярной реализации мероприятий в направлении формирования новой государственной политики и механизмов реформирования в сфере пассажирских перевозок.