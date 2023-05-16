Разработчиков «Кинжала» обвиняют в госизмене

В интернете опубликовано видео, на котором ученые из Сибирского отделения Российской академии наук заявили о необоснованных обвинениях их коллег, разработчиков гиперзвуковой ракеты «Кинжал», в государственной измене.

В своем комментарии спикер президента России Дмитрий Песков назвал это обвинение очень серьезным.

«Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Понятно, что человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, во время каких-либо следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях», - сказал он.