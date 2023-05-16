В ряде СМИ как украинских, так и болгарских, румынских и латвийских появилась информация, что Франция начала поставки вооружений в Армению, сообщил государственный молдавский телеканал «Молдова-1».

«Речь идет о 50 бронетранспортерах… Западная военная техника, поставляемая Еревану, может быть использована россиянами для противостояния контрнаступлению ВСУ. Это вероятно, с учетом плотного военного сотрудничества Еревана и Москвы», - говорится в репортаже.

Ссылаясь на западные источники, телеканал отметил вероятность поставок в Армению, помимо бронетранспортеров, также французских зенитно-ракетных комплексов Mistral.

В репортаже также отмечается необходимость введения санкций против Еревана: «Если западное сообщество хочет победы Украины, оно должно лишить Москву этого логистического узла и заблокировать нелегальные поставки через Армению техники и оборудования, используемых российской военной промышленностью».