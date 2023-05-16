Чехия заберет у российских дипломатов квартиры и земельные участки

Правительство Чехии отменило решения, которые по сей день позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на территории страны, сообщил министр по европейским делам этой страны Мартин Дворжак.

«Мы отменили правительственные решения, принятые под оружием российских танков после оккупации нашей страны, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на нашей территории», - заявил Дворжак.

Министр добавил, что несанкционированные доходы от использования этих земель не должны использоваться для поддержки нынешней оккупации Украины.

Дворжак добавил, что российскую сторону в 2020 году известили о несанкционированном бесплатном использовании квартир и земель, однако никакого ответа получено не было.

České noviny сообщает, что дело касается пражских квартир рядом с посольством России, а также зданий в Брно, Карловых Варах или мест отдыха во Влканчицах и Еванах.

«Сегодняшняя отмена постановления коснется 59 земельных участков. Россия должна выполнить соответствующие налоговые обязательства по указанным объектам», - говорится в материале.

Кроме того, вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании на основе договоров аренды.