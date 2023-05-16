Япония примет на лечение раненых украинских военных
Япония примет для лечения и реабилитации раненых украинских военных, сообщает агентство Kyodo.
Как сообщается, несколько украинских военных будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио для оказания медицинской помощи и физиотерапии уже в следующем месяце.
Отмечается, что правительство Японии стремится оказать более сильную поддержку Украине перед началом саммита G7, который начнется 19 мая.
Источник в правительстве Японии сообщил, что такое решение является ответом на запрос Украины.