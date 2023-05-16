В Италии отменили Гран-при «Формулы-1»

Гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле отменили из-за смертельного наводнения, к которому привели сильные ливни в регионе. О таком решении сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу «Формулы-1» и итальянских министров.

Согласно заявлению властей, сейчас невозможно создать условия для безопасного проведения гонки. Кроме того, экстренным службам нужно сфокусироваться на спасательных работах в регионе. По официальным данным, от наводнения погибли не менее пяти человек, а пять тысяч были эвакуированы.