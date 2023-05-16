Сенат Франции признал Голодомор геноцидом
Сенат Франции вслед за нижней палатой парламента, Национальной ассамблеей, одобрил резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
За резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа проголосовали 327 из 343 французских сенаторов, остальные 16 высказались против.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил французский Сенат за «историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв». «Такие преступления никогда не должны повториться и никогда не должны быть забыты», - написал министр в Twitter.