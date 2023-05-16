Сможет ли Кишинев преподнести сюрприз Кремлю, оказавшись раньше других и в ЕС, и под "зонтом" НАТО? На этот и другие вопросы haqqın.az ответил Валериу Паша, возглавляющий молдавское общественное объединение WhachDog (Центр, занимающийся анализом политики и контрпропагандой).

Отметим, что, начиная с апреля нынешнего года, партия «Шор» проводит акции протестов против правительства Майи Санду, провозгласившего курс на евроинтеграцию. В начале года Санду обвинила Россию в попытке организовать в Молдове госпереворот. По плану Кремля это должны были сделать въехавшие в Молдову граждане России, Черногории, Беларуси и Сербии. И хотя Россия официально отвергла эти обвинения, президент Санду объявила о начале процедуры выхода Молдовы из СНГ. Как заявил Кишинев, «место Молдовы не в наследии СССР, а в Европейском Союзе». И чем глубже Россия увязает в украинской войне и западных санкциях, тем решительнее становятся шаги Молдовы в направлении евроинтеграции.

Политические страсти в Молдове достигли точки кипения. Во втором раунде выборов главы Гагаузской автономии (башгана) побеждает Евгения Гуцул - кандидат от скандально известной пророссийской партии «Шор». Молдавские власти заявили, что в ходе выборов были зафиксированы массовые случаи подкупов, подлогов и фальсификаций, с которыми в данный момент разбираются правоохранительные органы.

- В отличии от самопровозглашенного Приднестровья, Гагаузия является легитимной автономией. А значит, ликвидация результатов выборов может быть истолкована, как нарушение избирательных прав этнического меньшинства…

- Молдова - правовое государство, следовательно, оценку результатам и нарушениям выборов башгана в Гагаузии даст суд. А вот то, что было на втором туре голосования, трудно назвать словом «нарушения». Там просто скупили выборы на корню, сфальсифицировав результаты голосования. Подкуп избирателей, наблюдателей, членов избиркомов носил массовый характер. Затраты на выборы башгана в десять раз превысили максимальный лимит, предусмотренный избирательным законодательством.

Партия «Шор» давно уже заслужила в Молдове репутацию «любимой жены Кремля». Другой кандидат, Григорий Узун, также представляет пророссийскую партию социалистов. Лидер партии «Шор», миллиардер Илан Шор был приговорен судом в 2017 году к семи годам лишения свободы по делу о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков. Однако ему удалось сбежать в Израиль, который в 2020 году отклонил запрос властей Молдовы на его экстрадицию. После того, как в октябре США ввели санкции в отношении Шора, власти Молдовы надеются, что его, все-таки, экстрадируют. В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Шора к 15 годам лишения свободы.

Так вот, его партия буквально завалила деньгами выборы в Гагаузской автономии. Правоохранительные органы выявили вопиющие факты нарушения закона, в том числе со стороны членов Центризбиркома. Прокуратура уже завела несколько дел о коррупции и незаконном финансировании выборов, а также запросила у суда санкции на изъятие избирательных документов. Плюс к этому заведены дела на членов избирательной комиссии. Естественно, что представители партии «Шор» и все пророссийские силы в Молдове будут на каждом углу кричать, что все это - полный беспредел и нарушение демократии.

Но тут есть важный нюанс: «Шор» — это российский проект, рассчитанный на дезориентацию, обман гагаузского населения, которое в большинстве своем испытывает ностальгию по временам СССР, но при этом хочет жить, как в Европе. И Москва пытается «раскачать» Гагаузию по примеру очагов сепаратизма на постсоветском пространстве. К сожалению, в этом участвуют и местные политические элиты Гагаузии.

- А если бы на выборах победил кандидат от партии социалистов?

- Социалисты - такие же приезжие игроки, как и партия «Шор». Среди них есть местные политические лидеры и активисты. На выборах в автономии были и независимые кандидаты. Вообще у этого региона есть своя внутриполитическая жизнь.

Как и «Шор», социалисты незаконно финансировали процесс голосования, правда, не в таких объемах. Потому-то, собственно, они и не протестуют.

- Выборы в Гагаузии будут аннулированы Кишиневом в любом случае?

- Решение о законности результатов голосования будет принимать Апелляционная палата суда Молдовы, наделенная правом как подтверждать итоги выборов, так и аннулировать их.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследования нарушений, допущенных в ходе выборов. На этом фоне пророссийские СМИ развернули в Молдове мощную кампанию дезинформации. Правительство Молдовы никаких заявлений о ликвидации результатов выборов не делало. Вопрос будет решен в обычных судах, которые рассмотрят факты фальсификаций и финансирования выборов из источников, связанных с организованной преступной группировкой Илана Шора и его спонсоров.

- Гагаузская автономия может каким-то образом остановить или изменить прозападный курс Кишинева?

- Начиная с 90-х годов прошлого века Москва пытается навязать Молдове федеративную модель, в условиях которой подконтрольные России автономии Приднестровья и Гагаузии будут диктовать Кишиневу внешнеполитический курс. Отмечу, что башканы в Гагаузской автономии всегда были настроены пророссийски. Однако в случае с последними выборами власть в автономии стремится захватить уже не просто Россия, а организованная преступная группировка. И это – уже совсем другая история.

Население Гагаузии составляет около 4 процентов населения Молдовы. По конституции автономия не имеет права принимать какие-то решения, связанные с внешней политикой. Для гагаузов нахождение Молдовы в Евросоюзе — это оптимальная гарантия прав автономии и национальных меньшинств. Следует понимать, что ЕС — это не Россия, где нацменьшинства являются объектами издевательств, русификации и разрушения этноидентичности.

Будучи уникальным народом, лишенным государства, гагаузы получили автономию для развития и сохранения своей культуры. Соответственно, в Молдове они реализовали свое право на самоопределение, развитие языка, культуры и исторических традиций. Но вместо этого там почти тридцать лет осуществляется усиленная русификация. Получив после распада СССР автономию в Молдове, гагаузское население стало еще более русифицированным, чем в советское время. В школах автономии практически не преподают гагаузский язык. За три десятилетия руководство автономии ничего не сделало для своей культуры, превратив Гагаузию в площадку для развития русского национального самосознания и, по сути, сделав автономию придатком России. Все это противоречит целям, которые заложены в Конституционном законе и Уставе об автономии гагаузов.

- На 21 мая партия «Шор» запланировала в гагаузских городах серию митингов с требованиями отменить выход Молдовы из СНГ, провести общенациональный референдум по политике евроинтеграции и сохранению нейтралитета Молдовы. Вы исключаете создание в Молдове нового очага сепаратизма, подобного Приднестровью?

- Россия всегда стремилась создавать в регионах проживания нацменьшинств мятежные провинции. Превратить Гагаузию в очаг сепаратизма не получилось только потому, что там, в отличие от Приднестровья, не стояла российская армия.

В данном случае у России нет возможности спровоцировать вспышку вооруженного сепаратизма, поскольку нет возможности доставить в Гагаузию оружие. Если бы в свое время Москва не перебросила в Донбасс оружие и контрактников, никаких «ЛДР»-«ДНР» в Украине в помине не было бы. Без оружия пророссийские силы в этнических регионах могут только митинговать, не более того.

Сейчас в Гагаузии каждый из кандидатов будет играть роль защитника «раздавленной демократии». Но по донбасскому сценарию события разворачиваться не будут. Дело в том, что, несмотря на всю российскую пропаганду и провокации, со стороны гагаузов было бы большой глупостью препятствовать процессу евроинтеграции Молдовы. И в самом деле, стоит ли гагаузам идти на конфликт с этническим большинством ради кучки откровенных бандитов, которые обворовали всю Молдову и в том числе населения самой Гагаузии? Это было бы абсурдом.

Однако в Москве надеются, что этот испытанный метод сработает и в Молдове. Конечно, Россия будет пытаться максимально, насколько это возможно, накалить ситуацию в Гагаузии, чтобы создать здесь молдавский вариант Донбасса, Абхазии, Южной Осетии… И если в процессе прольется кровь, то Москве это будет только на руку. Что же касается митингов, которые организуют активисты «Шор» в Комрате и других городах Молдовы, включая Кишинев, то на них, как правило, выходят проплаченные люди, которые мало вникают в суть того, зачем и во имя каких целей они протестуют.

- Как будет осуществляться процедура выхода Молдовы из СНГ?

- Пока Молдова выходит только из Парламентской ассамблеи СНГ. Но постепенно соглашения, подписанные Кишиневом в рамках СНГ, будут оценены заново.

Правительство Молдовы также решило денонсировать два соглашения с СНГ - об обмене информацией на внутренних границах и доставке товаров между государствами-членами.

Полагаю, процесс выхода из СНГ будет поэтапным, без оглядки на реакцию Москвы и страха дать России повод для вторжения в Молдову по украинскому сценарию. Будь у России физическая возможность вторгнуться в Молдову, она бы давно это сделала. Но для этого Кремлю необходимо, прежде всего, захватить Украину, которая является для Кишинева защитной стеной от российской агрессии.

Перед Россией, как, впрочем, и всегда, не стоит дилемма вторгаться или нет. Эта страна просто вводит свои войска, как это было в Грузии, в Украине. Если России удастся оккупировать Украину, то после этого она захватит Молдову и двинется порабощать страны Южного Кавказа и Центральной Азии. Украина сейчас защищает всех нас, и это очень важно осознавать каждому.

Что касается Содружества независимых государств, то оно ничего не дало Молдове, не решило ни одной проблемы и не помогло стране в её развитии. Большую часть из 400 соглашений, заключенных Молдовой в рамках СНГ, Россия систематически нарушает. Отныне Кишинев будет сотрудничать и торговать с бывшими советскими республиками в формате двусторонних договоров - выход из СНГ не должен нанести ущерб экономическим и прочим отношениям Молдовы с другими государствами. И здесь правительство Молдовы демонстрирует абсолютно прагматичный подход. Новые соглашения Молдовы должны соответствовать европейским нормам и не дублировать другие договоры.

К примеру, Кишинев заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетической сфере, и эти связи будут сохранены и расширены. Более решительные действия будут включены в политическую повестку уже после выхода Молдовы из СНГ. Понятно, что такой ход событий не нравится руководителям в Москве. Тем не менее, им вряд ли удастся спровоцировать сколько-нибудь значимые протесты в Гагаузии и вообще в Молдове. Местные элиты в Комрате очень рады тому, что выборы будут отменены, поскольку у них появится возможность участвовать в новых, не ангажированных выборах башгана. Сейчас сложно делать какие-то прогнозы, однако значимых протестов на национальном уровне, даже несмотря на недовольство населения сложной экономической ситуацией, на данный момент нет и, судя по всему, не предвидится.

Более 90 процентов тех, кто приезжает на митинги партии «Шор», скандирует лозунги и размахивает транспарантами, платят по 20-30 лей. Большая часть участников этих митингов даже не знает, какую партию они поддерживают - просто идут на митинг, как на работу, за деньги.

Основная цель проплачиваемых Москвой протестов — это желание показать по российскому телевидению «красивую картинку», которая проиллюстрирует «полное фиаско проевропейской власти Молдовы». Но на самом деле, за последние полгода рейтинги поддержки президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» значительно выросли.