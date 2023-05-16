В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты Елену Анисим, она была задержана прямо в Институте языкознания Академии наук Беларуси, где она работает.

В 2014 году Анисим была координатором «Всебелорусского конгресса за независимость», который выступал против образования «Союзного государства России и Беларуси». В 2015 году «Союз белорусской интеллигенции» выдвинул ее кандидатуру на президентские выборы 2015 года, но она предпочла прекратить предвыборную кампанию.

Позже Анисим сообщила о намерении баллотироваться на выборах президента-2020 от патриотических сил, но впоследствии заявила, что не будет участвовать, если в них примет участие действующий президент Александр Лукашенко.