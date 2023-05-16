Сийярто: Украина угрожает венгерскому суверенитету

Украина угрожает венгерскому суверенитету из-за якобы намерений президента Украины Владимира Зеленского подорвать трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поставляется в эту страну, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления в венгерском посольстве в Австрии в среду.

Сийярто сослался на публикацию The Washington Post, согласно которой украинский президент Владимир Зеленский якобы предлагал взорвать нефтепровод «Дружба».

Кроме того, в провластном венгерском издании Origo сегодня вышла статья, в которой утверждалось, что подрыв «Дружбы» якобы одобрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета. Если кто-то призывает к невозможности энергоснабжения Венгрии, он фактически атакует суверенитет Венгрии», - прокомментировал эти публикации Сийярто.

По мнению главы венгерской дипломатии, Украина становится «все более враждебной к Венгрии», потому что с 1 сентября «венгерские школы на Закарпатье не смогут работать», а венгерский банк OTP Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма.