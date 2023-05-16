В Одессе сегодня, 17 мая, вечером жители услышали взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о причинах взрывов и более детальных подробностей пока нет.

При этом в сети появилась информация о том, что в Одесской области работают системы ПВО.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким до взрывов предупреждал, что на юге зафиксировали два объекта, но он не уточнял, это ракеты или дроны.

Стоит заметить, что ранее в мониторинговых группах появлялась информация о взлете российских бомбардировщиков.