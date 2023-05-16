Зампред Верховной Рады: Поддержка Украины в Азербайджане ощущается везде, от слов поддержки до слез на глазах...

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на своей странице в Facebook поделилась впечатлениями от визита в Азербайджан, куда она прибыла для участия в специальном заседании парламента Азербайджана в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

«Завершая рабочий визит в Азербайджан, дам пару тезисов:

Для Украины важно иметь в качестве партнеров страну, которая уважает наш суверенитет и территориальную целостность;

Азербайджан пережил 2 войны, смог создать сильную армию и завоевать свои территории; имеет сильных военно-политических союзников - Турция, Израиль, арабские страны. Имеет опыт в области реабилитации и реконструкции территорий, социальной политики ветеранов, военной и гражданской реабилитации;

Азербайджан проводит многовекторный курс внешней политики, тесно сотрудничает с ЕС. В частности, Южный газовый коридор поставит в страны ЕС свыше 20 млрд кубометров газа!

Предоставляет Украине гуманитарную помощь и не только...

Поддержка Украины ощущается в общении с людьми - все без исключений - от журналистов, таксистов, охраны аэропорта, на собраниях правительства - от слов поддержки до слез на глазах, когда дело касается украинских детей и наших военных!

Почему важно путешествовать и использовать для выступлений другие парламенты, особенно когда присутствуют другие парламентские делегации?

Потому что в таком мероприятии как в Азербайджане к 100-летию Гейдара Алиева приняли участие страны Мирового Юга. Среди них Марокко, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Алжир, ОАЭ, ЮАР. А также - Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Хорватия, Венгрия, Грузия, Сербия и так далее, ну конечно же - Россия и Беларусь.

Для Украины важно, чтобы правда о войне, последствиях российской агрессии, неизбежности наказания агрессора, возвращении наших насильно депортированных детей была услышана на всех площадках, даже в неудобных для исполнения условиях.

Да, во время моего выступления представители России и Беларуси бухтели и пыхтели, но когда большая половина зала отвечает «Героям слава!» это свидетельство уважения к Украине и веры в нашу победу!», - написала Кондратюк.