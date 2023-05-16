Чавушоглу раскритиковал Германию

Власти Германии не разрешили турецкому Центризбиркому установить в девяти регионах дополнительные урны для голосования на президентских и парламентских выборах, прошедших в Турции. Об этом в среду заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

«Мы сообщили в ЦИК, что он может устанавливать урны в городах (иностранных государств), где у нас нет представительств, но живет много наших граждан и есть подходящие условия для голосования. В ряде стран мы это сделали. В США открыли еще два участка, в Австрии, Нидерландах, Франции. В Германии же в девяти регионах, где проживает большое число наших граждан, не позволили организовать избиркомы», - сказал министр.

Он отметил, что «причина таких действий известна». «В этих регионах большинство голосов отдают за нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана). В ФРГ знают это по предыдущим выборам. Так что считаю это поведение властей Германии намеренным. Я захотел обсудить эту ситуацию с главой МИД Германии, но ответа не было. Даже по телефону не смогли поговорить. И сейчас, когда стало понятно, что во втором туре президент выиграет, они тоже делают все, что могут, чтобы помешать», - считает Чавушоглу.

В этом случае министр имел в виду инцидент с задержанием во Франкфурте-на-Майне сотрудников местного офиса турецкой газеты Sabah. Он назвал этот инцидент недопустимым и противоречащим принципам свободы прессы.