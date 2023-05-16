Киссинджер: США и Китай – главная угроза миру

США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом и должны признать этот факт, заявил бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.

По его словам, текущее состояние отношений между двумя странами крайне опасно и напоминает положение дел перед Первой мировой войной, когда «ни у одной из сторон нет значительных возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может иметь катастрофические последствия».

Киссинджер считает, что в результате гипотетического военного конфликта вокруг Тайваня будут уничтожены как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.