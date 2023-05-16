Украинцы составили 5% населения Черногории

Черногория приняла так много украинских беженцев, что теперь они составляют 5% населения страны, заявил черногорский премьер-министр Дритан Абазович.

«Черногория сегодня имеет самое большое число украинцев per capita (на каждого гражданина) в Европе, они составили около 5% нашего населения и все чувствуют себя безопасно и комфортно... Вопреки решительным санкциям в отношении Российской Федерации сегодня в Черногории живет и определенное число российских граждан, которые живут вместе с украинцами, и не возникает никаких проблем», - отметил Абазович на саммите глав государств и правительств стран-членов Совета Европы в Рейкьявике.

По данным Управления статистики Черногории, в стране на май 2023 года проживает 617 213 человек, при этом перепись населения должна пройти в ноябре 2023 года.