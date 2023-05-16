Киссинджер рассказал, почему Украину надо принять в НАТО

Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер, ранее назвавший США и Китай главными угрозами для всего человечества, считает, что Украину нужно принять в НАТО для того, чтобы она не смогла начать войну с Россией за возвращение своих территорий после окончания нынешней войны.

Такое мнение Генри Киссинджер высказал в интервью The Economist.

Он напомнил, что ранее, до вторжения России в Украину, последовательно выступал за нейтральный статус Киева, но теперь поменял свою точку зрения.

«Сейчас я нахожусь в странном положении, когда люди говорят: «Он передумал, теперь он за полноправное членство Украины в НАТО». И моя причина для этого двояка. Во-первых, Россия больше не является такой угрозой, какой она была раньше. Так что вызовы России следует рассматривать в другом контексте.

А во-вторых, мы сейчас вооружили Украину до такой степени, что она станет самой вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе. Если война закончится так, как она, вероятно, закончится, когда Россия потеряет многие свои завоевания, но сохранит Севастополь, у нас может быть недовольная Россия, но также и недовольная Украина - другими словами, баланс неудовлетворенности.

Так что для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать на национальном уровне решения по территориальным претензиям», – объяснил свою позицию Киссинджер.

При этом экс-госсекретарь называет наиболее вероятным исходом войны в Украине, что граница будет находиться «где-то на линии status quo ante, существовавшей до 24 февраля 2022 года».

«Это не идеальный результат. Это мое мнение о том, что, вероятно, произойдет», – сказал Киссинджер.