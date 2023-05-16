Экс-сотрудник КГБ: Путин уважает только двух людей, один из них - Эрдоган

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов считает, что для российского президента Владимира Путина в мировой политике есть всего два лидера. Одним из немногих людей, которых уважает президент России, по мнению эксперта, является лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, уважение к Эрдогану у Путина достигло наивысшей точки в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский истребитель. При этом, по словам Жирнова, на Западе нет ни одного человека, которого российский президент бы не презирал.

Экс-сотрудник КГБ добавил, что кроме Эрдогана Путин опасается и уважает только Си Цзиньпина. Однако к лидеру Китая глава Кремля больше испытывает зависть, ведь КНР является большой страной с большим количеством населения.

«Это страна, которая играет в свою игру, и в эту игру Путину играть довольно тяжело», – отметил Жирнов.