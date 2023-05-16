Второй день чемпионата Европы в Баку

Сегодня, во второй день чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, в борьбу вступают сеньорки.

В 12:00 начнутся индивидуальные квалификационные соревнования с обручем и мячом. Азербайджан представят Зохра Агамирова и Илона Зейналова. Наши спортсменки в группе «B» и выйдут на ковер после 15:00.

Напомним, вчера состоялись соревнования юниорских групп. Команда Азербайджана завоевала две бронзовые медали – в многоборье и в финале с мячами.

Также накануне прошла красочная церемония открытия чемпионата. Всего на Евро выступают спортсменки из 38 стран. Соревнования завершатся 21 мая.