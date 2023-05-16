Самое парадоксальное состоит в вопросе формирования аналитической мысли в отношении уровня религиозных свобод в мире. В черном списке Госдепа присутствуют все страны. Но отсутствует одна, самая весомая: и это Соединенные Штаты Америки. Никто в этом мире, тем более в мусульманском Востоке не имеет малейшего представления об уровне религиозных свобод в самой могущественной, и с первого взгляда, демократической державе мира.

Можно долго спорить вокруг извечной концептуальной конфронтации адептов теократии с последователями политического секуляризма, как и с подходами к философии и методологии борьбы с религиозным фундаментализмом в странах мусульманского Востока, где уровень религиозного самосознания сопоставим со свирепствующим христианским мракобесием тамплиерской поры десятивековой давности. Но по-прежнему отталкивает неутолимая жажда Госдепа, навязывающего другому миру свое восприятие готовности того или иного общества к построению абсолютной политической системы и тем паче насаждению религиозных свобод.

А как же без официального Баку? Ему припомнили и «преследование» неортодоксального христианства, к примеру той же миссионерской и весьма популярной в англосакском мире ложи «Свидетелей Иеговы» и даже «свидетелей» иранского политического влияния, задавшихся целью свержения светского государства в Азербайджане. В Госдепе ничего против борьбы с политическим шиизмом не имеют, но при этом отвергают избранные правоохранительными органами методы борьбы.

Допустим, в Азербайджане кто-то и наступил на ногу какого-то адвентиста. Допустим, арест какого-то строптивого сторонника Гаджи Талеха Исмаиллинского – наместника Хаменеи в Баку, странным образом, тоже вызывает вопросы у американского посла. Господи, помилуй, но почему же авторы отчетов Госдепа ни разу за 30 лет не удосужились отразить в своих сборниках кощунственное отношения армянского оккупационного режима к исламским святыням в Карабахе? Или публичное надругательство над азербайджанскими религиозными святынями не входит в поле зрения американского мониторинга? И в этом вопросе американцы – вроде стоящие на страже свобод, откровенно демонстрируют «избирательное право». В отчетах и докладах нет ни одного слова о преданных огню мечетях, святынях и даже кладбищ, в которых покоятся мусульмане. Неужели в круг обязанностей американских дипломатов входит лишь ответственность за внутриполитическую борьбу и регистрация нарушений, связанных с активными представителями иранской агентурной сети? Складывается очень странная картина!..

К тому же, нашим читателям нелишне было бы узнать, что согласно данным американских правозащитников в 2021 году на почве религиозной нетерпимости в США было зарегистрировано 1005 преступлений, совершенных, в основном, против иудеев и мусульман. Но американская статистика умалчивает и эти нелицеприятные факты. Как и то, что в 2022 году в Штатах наметилась усилившаяся тенденция исламофобии. Американские правоохранители разбирались среди целого завала жалоб и обращений. 6720 мусульман в Америке подверглись религиозной ксенофобии. Ужасающий масштаб преследования мусульман в Америке сопоставим разве что с притеснениями ислама в неофашистской Индии: рост антиисламских настроений достиг угрожающей отметки в 28%!

Американским дипломатам и исследователям в Госдепе стоило бы вначале повнимательнее ознакомиться с докладами авторитетной организации Middle East Eye, утверждающей о возросшем полицейском насилии против мусульман в США. И это, не говоря о национальной сегрегации, ибо судя по исследованию, проведенному в школах 37 штатов, американские школьники лишены фундаментального права обучаться на родном языке. Почти как в неофашистской Индии и даже в муллократическом Иране. Отчеты американских правозащитников, как и первосортная американская печать изобилуют множеством фактов. Безусловно, можно было бы продолжить пересказ умопомрачительной статистики нарушения фундаментальных религиозных свобод в США. Но мы не станем этого делать, исходя из чувства самоуважения – ведь речь идет о стране-цитадели демократии.

Однако вместе с этим возьмем на себя смелость задаться откровенным вопросом – какую же цель преследует внешнеполитическое ведомство крупнейшей державы мира, остановив внимание на далеком южнокавказском Азербайджане? Вашингтонские жрецы наступают на одни и те же грабли, способствуя усиления теократических сил в стране, которую Иран объявил непосредственной зоной жизненно важных политических интересов. Дерзайте, как и тогда, когда ради религиозной свободы привели к власти режим Рухуллы Хомейни, который стал главной головной болью современного мира. История ничему не учит американцев. Им не хватает еще одного Хомейни и в Азербайджане… Который вместе со свидетелями Иеговы добьет и юную азербайджанскую демократию с ее новоиспеченными атрибутами. Удивительная логика! Привести к власти Хомейни лишь для того, чтобы последующие 40 лет бороться с его возрастающим влиянием!..