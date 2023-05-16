Армения подняла на Азербайджан беспилотники
18 мая примерно в 07:15 вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района.
Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, при осмотре территории были обнаружены остатки сброшенных армянами посредством БПЛА самодельных снарядов, изготовленных кустарным способом.
Подразделения азербайджанской армии не понесли потерь, принимаются ответные меры.
Минобороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.