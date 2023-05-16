Обзор ультимативного смартфона HONOR Magic5 Pro

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У HONOR появился новый флагманский смартфон — Magic5 Pro. Модель в некотором смысле уникальная, потому что бескомпромиссная. Кажется, производитель просто взял и установил сюда все самые передовые технологии. В итоге лидирующие позиции в рейтингах камер и дисплеев по версии DXOMARK. Предлагаем к вашему вниманию обзор новинки:

В DXOMARK считают, что на данный момент у Magic5 Pro лучший в индустрии дисплей. И здесь нечего возразить. Экран большой, здесь диагональ больше 6,8 дюйма с разрешением 2448х1312. Дисплей слегка загнут, но не так сильно, чтобы досаждать бликами или искаженными цветами. К тому же у матрицы очень высокая яркость — до 1300 нит в обычном режиме и до 1800 в режиме HDR. Также перед нами первый в отрасли LTPO-дисплей с ШИМ 2160 Гц. Такой высокий показатель позволяет устранить раздражающее мерцание, а также снижает нагрузку на глаза при чтении в темноте.

HONOR Magic5 Pro построен на базе новейшего флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 2. Это удачный процессор, который преодолел проблемы предшественника, в первую очередь связанные с перегревом. Для эффективного отвода тепла инженеры использовали систему из жидкостного охлаждения и сверхпроводящего кристаллического графена. В результате Magic5 Pro не нагревается даже во время продолжительных игровых сессий. Одновременно Snapdragon 8 Gen 2 обладает гибким набором разных ядер, ориентированных на разные задачи. У HONOR Magic5 Pro накопитель объемом 512 ГБ, а оперативной памяти здесь 12 ГБ. Если вдруг ее станет не хватать, система дополнительно выделит еще до 7 ГБ быстрой памяти. Из интересного и необычного — отдельный чип для обработки видео. Он умеет добавлять эффект HDR, убирает размытие в движении, а также делает видео более плавным. И все это без лишней нагрузки на процессор.

В HONOR Magic5 Pro три основных 50-мегапиксельных фотодатчика. В условиях низкой освещенности технология Tetrapixel объединяет четыре соседних пикселя размером 1,4 мкм в один огромный пиксель 2,8 мкм. Это позволяет захватывать достаточно света даже в темноте. Еще одно достоинство основной камеры — антибликовое покрытие с улучшенной прозрачностью на объективе. А еще камеры Magic5 Pro — находка для тех, кто снимает быстро движущиеся объекты. Производитель заявляет о кратном увеличении скорости запуска камеры, фокусировки, срабатывания затвора и обработки изображения. К тому же в дело вступает искусственный интеллект, который сам выбирает лучшие кадры, опираясь на четкость картинки, выражение лица попавшего в кадр человека и другие параметры.

Встроенного аккумулятора емкостью 5100 мАч при усредненном ежедневном использовании хватит на два дня работы. Смартфон способен крутить ролики без перерыва на протяжении 17 часов! В комплекте с HONOR Magic5 Pro поставляется зарядка мощностью 66 Вт. С ее помощью телефон за 15 минут получает почти половину заряда, а на полную зарядку уходит всего около 50 минут. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, с ее помощью на восполнение энергии уходит около часа.