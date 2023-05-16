В Баку трагически погибли двое детей

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о падении в колодец двух несовершеннолетних в поселке Маштага Сабунчинского района.

В связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что в колодец глубиной около 45-50 метров и диаметром 2,5 метра, заполненный водой, мазутом и бытовыми отходами, упали двое детей 2013 года рождения. Спасатели специальными средствами извлекли тела несовершеннолетних и передали их по назначению.

В прокуратуре Сабунчинского района сообщили, что по факту обнаружения трупов 2 несовершеннолетних проводится расследование. В ходе предварительного расследования на теле несовершеннолетнего не было обнаружено никаких травм. Для установления причины смерти детей была назначена судебно-медицинская экспертиза и проведены другие необходимые мероприятия.

Расследование по данному факту продолжается.