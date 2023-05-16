Очередной раунд переговоров между Байрамовым и Мирзояном

19 мая, в пятницу, в Москве начнется очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов готовится к визиту в Россию. Об этом стало известно haqqin.az.

Напомним, что ранее глава пресс-службы МИД России Мария Захарова подтвердила трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве, а также отдельные переговоры Баку и Еревана по мирному договору.