Очередной раунд переговоров между Байрамовым и Мирзояном
19 мая, в пятницу, в Москве начнется очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов готовится к визиту в Россию. Об этом стало известно haqqin.az.
Напомним, что ранее глава пресс-службы МИД России Мария Захарова подтвердила трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве, а также отдельные переговоры Баку и Еревана по мирному договору.
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