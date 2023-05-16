Представители Министерства обороны США заявили, что не против передачи истребителей F-16 Украине. Об этом пишет Politico.

Как пишет источник издания из Пентагона, комментируя позицию по состоянию на май, он повторил слова чиновника Минобороны за январь: «Я не думаю, что мы возражаем против идеи предоставления самолетов третьей стороне».



В то же время, как пишет Politico, пока не похоже, что какое-то европейское правительство обратилось к США с официальной просьбой передать Киеву свои истребители. Журналисты предполагают, что страны могут оставить некоторые дискуссии для июльского саммита НАТО в Вильнюсе.