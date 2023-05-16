Несмотря на ограниченный характер атак украинских защитников, российские войска теряют инициативу в районе Бахмута Донецкой области Украины. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркнули, что теперь успехи украинских сил подтверждают как в Минобороны Украины, так и в российском МО. В частности, Институт изучения войны, ссылаясь на МО России, пишет о продвижении ВСУ в районе Богдановки (в 5 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского (в 6 км от Запада Бахмута).

В отчете ISW отмечают, что один из известных военных блогеров России пожаловался, что российские войска теперь должны реагировать на украинские действия, имея в виду, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе.