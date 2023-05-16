Подозреваемую в похищении сына Пашиняна доставили в СИЗО
Мать погибшего армянского военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян, которую обвиняют в попытке похищения сына Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна, доставили из больницы в СИЗО, сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, сегодня состоится очная ставка матери погибшего армянского военнослужащего с сыном премьер-министра Армении.
Напомним, вчера сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Пашиняна пытались похитить возле своего дома. Армянские СМИ обвинили в этом членов организации "Зов сыновей", объединяющей родителей погибших в Карабахе военных. Утверждается, что участники организации заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль.