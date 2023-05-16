США одобрили решение Турции

США приветствуют решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении зерновой сделки на 60 дней. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

"Мы приветствуем заявление президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана о продлении черноморской зерновой инициативы. Как говорили ранее, мы решительно поддерживаем усилия ООН и Турции относительно сделки, которая позволяет удерживать на низком уровне мировые цены на продовольствие и зерно", - сообщил Патель.

Напомним, что президент Турции 17 мая заявил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва подтверждает продление сделки на два месяца. Этот шаг предоставляет шанс помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности, добавила она.