11:32

То, чего так долго ждал грузинский рынок: 5-звездочный жилой комплекс с системой all inclusive infrastructure международного стандарта качества теперь реальность. Новый проект от Next Group со звучным названием Next Collection, как коллекционное вино, создан для ценителей высшего качества и особого вкуса – вкуса роскошной жизни. Зачем отдыхать на 5-звездочном курорте, если здесь можно жить? – идея, вдохновившая создателей проекта и нашедшая свое воплощение в каждой детали, отражающей концепцию дома-курорта со всей сопутствующей инфраструктурой.

Идеальная локация Next Collection объединил весь рекреационный потенциал приморской Грузии: самая зеленая зона побережья, чистейшее море, свежий горно-морской воздух, собственный галечный пляж, загородная тишина и спокойствие в непосредственной близости к Батуми. Комплекс занимает площадь в 2 гектара на Зеленом мысу, у всемирно известного батумского ботанического сада – самой посещаемой достопримечательности Аджарии, находящейся под охраной ЮНЕСКО. От центра Батуми его отделяет лишь 10 км и 15 км – от международного аэропорта. Уютно расположившись на первой береговой линии, комплекс притягивает взгляд оригинальностью архитектурных решений.

Cервис и инфраструктура Теперь нет необходимости покидать территорию комплекса без особой нужды – в Next Collection предусмотрели все, и даже больше. Целых 5 бассейнов, 3 ресторана с разнообразной кухней, 2 лобби-бара, бар на крыше и пляже, СПА-комплекс и фитнес-центр, конференц-залы и коворкинг, кафе-библиотека, детские зоны, бильярдная, кинотеатр, теннисный корт, лаундж-зоны и ивент-залы. Также на территории будут функционировать медицинский пункт, аптека и супермаркет. К услугам жителей и гостей комплекса круглосуточный консьерж-сервис и 14 лифтов, из них 11 пассажирских и 3 лифта для сервиса. Кроме того, Next Collection полностью адаптирован для людей с особыми потребностями. Все апартаменты спроектированы в соответствии с международными стандартами. В каждом номере предусмотрены просторные террасы с шезлонгами для отдыха.

Инвестиционная привлекательность Next Group – главный новатор строительно-девелоперского сегмента Грузии. Каждый проект компании – уникальный в своем роде и обречен на успех. Флагманские проекты девелопера включают брендированные резиденции, апарт-отели и виллы, созданные в сотрудничестве с всемирными отельными сетями Radisson Hotel Group и Wyndham Hotels & Resorts. Next Group на сегодняшний день предлагает наиболее выгодные и безопасные возможности для инвестиций в грузинскую недвижимость. А учитывая, что сектор туризма и недвижимости в Грузии демонстрирует прогрессивный ежегодный рост, сейчас самое лучшее время для прибыльных вложений. Next Collection сочетает в себе оптимальные возможности как для личного комфортного проживания с сервисом 5-звездочного отельного комплекса, так и для стабильного пассивного дохода от инвестиций. Управляющая компания берет на себя все обязательства по обслуживанию недвижимости, и вы можете быть уверены, что сегодня инвестируете в свое спокойное, уверенное и стабильное будущее. Продажи Next Collection уже стартовали. Стоимость апартаментов начинается от 50 000 долларов. Также на данный момент доступны гибкие условия оплаты и беспроцентная рассрочка до мая 2026 года.