Сколько человек получили степень инвалидности после войны
Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана после 44-дневной войны были оказаны 285 тыс. различных социальных услуг 124 тыс. человек, семьям шехидов, инвалидам войны, участникам войны, заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Анар Байрамов.
Он отметил, что 4 600 человек из них были обеспечены индивидуальными домами: «Определена степень инвалидности 3900 человек. 1900 человек были обеспечены различными видами реабилитационных средств. 416 человек были обеспечены 433 протезами.
Посредством 14 подведомственных агентству реабилитационных центров психологическая помощь была оказана 2803 участникам войны».