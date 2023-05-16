По словам западных чиновников, поддержки союзников Украины хватит на пять месяцев, что дает Киеву последний шанс в конфликте, пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, европейские чиновники переживают, что поддержка Киева может прекратиться из-за выборов в США. По их мнению, через пять месяцев Запад не сможет поддерживать Украину на прежнем уровне.

«Мы не можем поддерживать тот же уровень помощи вечно», - сказал высокопоставленный чиновник изданию, указывая на то, что такой уровень помощи можно оказывать год или два, но не более.