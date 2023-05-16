Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский вместе с послом Литвы в Баку Эгидиусом Навикасом организовал показ документального фильма «Мариуполис-2» литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими военнослужащими в Мариуполе в апреле 2022 года. Об этом Каневский сообщил на своей странице в Facebook.

«В этот день мы чтим храбрость защитников Мариуполя. Сопротивление длилось более 80 дней в условиях полной осады... Ценой сверхчеловеческих усилий наши защитники отстояли завод «Азовсталь» и тем самым помешали продвижению российских войск в другие регионы Украины.

Фильм «Мариуполис-2» показывает жизнь Мариуполя, некогда красивого и процветающего города, который теперь полностью разрушен оккупантами.

В рамках мероприятия также была продемонстрирована фотовыставка «Год Непобедимых», на которой рассказали о разрушениях и боли, вызванных развязанной Россией войной, непоколебимом духе Украины и уверенности в победе ради будущего наших детей!» - написал посол.