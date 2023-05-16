Армения призывает заключенных?

В последнее время в Армении лицам, отбывающим уголовное наказание, стали поступать предложения - освободиться от наказания взамен на службу, сообщает армянская служба «Радио Свобода».

Сообщается, что мужчина, который проходит по уголовному делу, рассказал, что ему позвонили и предложили добровольно отправиться на военные сборы, пообещав взамен снять с него обвинения.

Мужчина отказался и сообщил о звонке своему адвокату Арсену Мкртчяну. «Мошенничество заключается в том, чтобы забрать на учебные сборы лицо, не подлежащее призыву на сборы», - цитирует адвоката радиостанция.

Адвокат рассказал, что уже дважды сталкивался с подобным, причем, один из его подзащитных уже отправился на сборы, но обвинение с него так и не сняли. С обвиняемых, добавил Мкртчян, берут подписку о невыезде, в случае, если они отправляются на учебные сборы, их адрес меняется, проведение следственных действий затрудняется, следствие затягивается. С другой стороны, нарушается порядок проведение учебных сборов.

Представительница Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Назели Мовсесян, специализирующаяся на вопросах армии, заявила, что к ней также обратился мужчина, сообщил о своем статусе обвиняемого: ему тоже позвонили и предложили принять участие в сборах взамен на отмену обвинения.

При этом председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны Андраник Кочарян опроверг эту информацию.

Однако Кочаряну в Армении не верят, так как в прошлом году он же публично предложил замначальника полиции использовать учебные сборы в качестве наказания и забирать на сборы мужчин, задержанных на акциях протеста оппозиции.