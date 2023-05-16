Глава государства поблагодарил делегацию во главе с Носививе Мапису-Нкакулу за участие в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и расценил это как хороший показатель двусторонних связей.

Мапису-Нкакулу, в свою очередь, подчеркнула, что для нее честь встретиться с президентом Азербайджана и участвовать в мероприятии по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера, и выразила признательность за оказанное ей в Баку высокое гостеприимство.

Подчеркнув, что мероприятие по случаю 100-летия Гейдара Алиева было организовано на высоком уровне, гостья сказала, что появилась также хорошая возможность для проведения делегациями из различных стран встреч и обмена мнениями.

В ходе беседы была подчеркнута важность расширения двусторонних связей, отмечено наличие хорошего потенциала для сотрудничества, обсуждены вопросы взаимодействия в сфере сельского хозяйства, энергетики, туризма, образования.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и Южно-Африканской Республики в международных организациях, в том числе в Движении неприсоединения.