Какая завтра будет погода в Азербайджане

19 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся. В течение дня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 20-25° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические ливни, грозы и град. В некоторых местах туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 8-13° тепла.