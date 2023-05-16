Пашиняна обвинили в связях с наркомафией

Колоссальный оборот наркотиков был бы невозможен без покровительства политической верхушки Армении. Об этом сказал журналистам представитель блока "Армения" Андраник Теванян.

По словам армянского депутата, оборот наркотиков в Армении достиг примерно 4 тонн, что составляет порядка $1 млрд. В Армении такие колоссальные суммы не могут остаться незамеченными властью.

Напомним, ранее итальянская финансовая гвардия обнаружила в контейнерах в порту Джоя-Тауро (Калабрия) 2734 килограмма кокаина. Груз следовал из Эквадора в Армению через грузинский Батуми, наркотическое вещество спрятали в коробках с бананами.