ОДКБ рассчитывает на скорый мир и делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

В Организации Договора о коллективной безопасности надеются на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил журналистам генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По словам Тасмагамбетова, по ситуации на Южном Кавказе проводятся регулярные переговоры, недавно в Европе состоялся очередной раунд.

«Было отмечено, что и Азербайджан, и Армения практически признают границы между двумя странами по Алма-Атинской декларации 1991 года», - сказал генсек ОДКБ.

В этом документе указывается, что границы между новыми государствами будут основываться на административных границах между союзными республиками бывшего СССР.

«Надеемся, что эти переговоры приведут к подписанию мирного договора, и страны в последующем приступят к делимитации границы», - добавил Тасмагамбетов.