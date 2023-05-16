Санду видит спасение во вступлении в ЕС

Молдова хочет в скором времени вступить в Европейский Союз, заявила в интервью изданию AFP президент Молдовы Майя Санду.

Президент Молдовы назвала членство своей страны в ЕС реалистичным проектом: «Молдова хочет в скором времени вступить в ЕС, и мы надеемся, что переговоры по этому вопросу начнутся в ближайшие месяцы. Мы верим, что только будучи частью ЕС, можем спасти нашу демократию. Россия останется источником нестабильности в ближайшие годы, и наша страна должна защитить себя».

Напомним, 23 июня прошлого года на саммите в Брюсселе главы государств и правительств ЕС подтвердили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены Союза. Это, в свою очередь, является началом получения статуса члена ЕС.