Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:18

Два недавних дипломатических события, связанных с мирным процессом в регионе Южного Кавказа и организованных при посредничестве Запада, свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности США и Евросоюза в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. Итоги двух этих событий, как пишет американский журнал The National İnterest, являются «последним гвоздем в крышку гроба сепаратистских амбиций карабахских армян и их сторонников».

«Таким образом, отныне Запад недвусмысленно увязывает свою позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана с поддержкой территориальной целостности Украины, - отмечает, в частности, автор аналитической статьи в The National İnterest. - Это связано не только с новым осознанием преимуществ соблюдения краеугольного принципа мирового порядка, основанного на Уставе ООН, но и с признанием того, что для продвижения стратегических амбиций Запада в области энергетики, а также укрепления связей в бассейне Каспийского моря и Евразии в целом Азербайджан является незаменимой страной». Издание раскрывает любопытный нюанс переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходивших 14 мая в Брюсселе при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля. Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на своем личном участии в этих переговорах от имени Евросоюза, и Шарлю Мишелю пришлось затратить немало усилий, чтобы остудить «посреднический пыл» французского лидера, поскольку Азербайджан выступил против участия Макрона в переговорах. В результате брюссельский раунд армяно-азербайджанского диалога на высшем уровне прошел без участия президента Франции.

«Тем не менее, не будь американской поддержки, мирный процесс на Южном Кавказе, вероятно, полностью вернулся бы под эгиду российского посредничества, - пишет The National İnterest. – Судя по всему, Вашингтон и Брюссель тесно координируют свои усилия. В результате достижения американской нити переговорного процесса, похоже, органично вплелись в европейскую канву». По мнению авторитетного издания, согласованные усилия Запада важны еще и потому, что, во-первых, они не противоречат российскому посредничеству. Что фактически превращает Южный Кавказ в единственный геополитический театр, на подмостках которого Белый дом и Кремль не находятся в настоящее время в состоянии открытой оппозиции, а интересы Москвы и Вашингтона в этом регионе не являются полностью несовместимыми. (О том, насколько соответствует реальности гипотеза издания The National İnterest, станет ясно 19 мая, когда Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, главы МИД Армении и Азербайджана, отправятся в Москву для дальнейших переговоров при посредничестве российской стороны). Во-вторых, тот факт, что Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в тот же день, когда Мишель проводил переговоры в Брюсселе, свидетельствует, что две основные ветви ЕС — Совет и Комиссия — также тесно координируют свои подходы в вопросах армяно-азербайджанского мирного урегулирования. Дополнительным подтверждением является состоявшаяся накануне в Брюсселе встреча Джейхуна Байрамова с главой дипломатической службы ЕС Жозепом Боррелем.

После переговоров в Брюсселе Шарль Мишель подчеркнул, что обе стороны признают на основании Алматинской декларации 1991 года территориальную целостность друг друга. Более того, в заявлении Мишеля указана также площадь территории обеих стран. А это значит, что Армения официально признала бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область частью Азербайджана. «Заявление Мишеля погасило последние надежды карабахских сепаратистов и их покровителей», — говорится в статье. Издание напоминает, что еще один важный прорыв, достигнутый на переговорах в Брюсселе, связан с восстановлением железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. Мишель констатировал, что позиции сторон по этому вопросу «сблизились». Это усиливает вероятность ситуации, при которой железнодорожное сообщение будет восстановлено уже в ближайшее время.