Алиев переиграл Армению на всех досках: Брюссель, Вашингтон и Москва признали Карабах азербайджанским наш обзор
Два недавних дипломатических события, связанных с мирным процессом в регионе Южного Кавказа и организованных при посредничестве Запада, свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности США и Евросоюза в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Итоги двух этих событий, как пишет американский журнал The National İnterest, являются «последним гвоздем в крышку гроба сепаратистских амбиций карабахских армян и их сторонников».
«Таким образом, отныне Запад недвусмысленно увязывает свою позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана с поддержкой территориальной целостности Украины, - отмечает, в частности, автор аналитической статьи в The National İnterest. - Это связано не только с новым осознанием преимуществ соблюдения краеугольного принципа мирового порядка, основанного на Уставе ООН, но и с признанием того, что для продвижения стратегических амбиций Запада в области энергетики, а также укрепления связей в бассейне Каспийского моря и Евразии в целом Азербайджан является незаменимой страной».
Издание раскрывает любопытный нюанс переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходивших 14 мая в Брюсселе при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля. Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на своем личном участии в этих переговорах от имени Евросоюза, и Шарлю Мишелю пришлось затратить немало усилий, чтобы остудить «посреднический пыл» французского лидера, поскольку Азербайджан выступил против участия Макрона в переговорах.
В результате брюссельский раунд армяно-азербайджанского диалога на высшем уровне прошел без участия президента Франции.
«Тем не менее, не будь американской поддержки, мирный процесс на Южном Кавказе, вероятно, полностью вернулся бы под эгиду российского посредничества, - пишет The National İnterest. – Судя по всему, Вашингтон и Брюссель тесно координируют свои усилия. В результате достижения американской нити переговорного процесса, похоже, органично вплелись в европейскую канву».
По мнению авторитетного издания, согласованные усилия Запада важны еще и потому, что, во-первых, они не противоречат российскому посредничеству. Что фактически превращает Южный Кавказ в единственный геополитический театр, на подмостках которого Белый дом и Кремль не находятся в настоящее время в состоянии открытой оппозиции, а интересы Москвы и Вашингтона в этом регионе не являются полностью несовместимыми. (О том, насколько соответствует реальности гипотеза издания The National İnterest, станет ясно 19 мая, когда Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, главы МИД Армении и Азербайджана, отправятся в Москву для дальнейших переговоров при посредничестве российской стороны).
Во-вторых, тот факт, что Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в тот же день, когда Мишель проводил переговоры в Брюсселе, свидетельствует, что две основные ветви ЕС — Совет и Комиссия — также тесно координируют свои подходы в вопросах армяно-азербайджанского мирного урегулирования. Дополнительным подтверждением является состоявшаяся накануне в Брюсселе встреча Джейхуна Байрамова с главой дипломатической службы ЕС Жозепом Боррелем.
После переговоров в Брюсселе Шарль Мишель подчеркнул, что обе стороны признают на основании Алматинской декларации 1991 года территориальную целостность друг друга. Более того, в заявлении Мишеля указана также площадь территории обеих стран. А это значит, что Армения официально признала бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область частью Азербайджана.
«Заявление Мишеля погасило последние надежды карабахских сепаратистов и их покровителей», — говорится в статье.
Издание напоминает, что еще один важный прорыв, достигнутый на переговорах в Брюсселе, связан с восстановлением железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. Мишель констатировал, что позиции сторон по этому вопросу «сблизились». Это усиливает вероятность ситуации, при которой железнодорожное сообщение будет восстановлено уже в ближайшее время.
«В документе говорится, что необходимо доработать некоторые условия, в том числе таможенные процедуры и конкретный график строительства, - пишет The National Interest. - Но в тексте указывается, что Алиев и Пашинян договорились поручить своим техническим переговорным группам сделать это. Предположительно, это означает, что Шарль Мишель (и, возможно, Энтони Блинкен) будут подталкивать Армению к тому, чтобы она не отказывалась от своего обязательства по фактическому достижению прорыва на Зангезурском железнодорожном сообщении. В документе не указывается, какую роль в этом контексте будет играть Пограничная служба ФСБ России, что, в конце концов, является одним из положений статьи №9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. На самом деле, в документе Мишеля Россия не упоминается вообще».
И, наконец, еще одним важным моментом брюссельских переговоров является тот факт, что в тексте выступления Шарля Мишеля не было никаких заявлений о «Лачинском коридоре».
По мнению The National Interest, этот момент подтверждает, что сама тема «Лачинского коридора» вышла за рамки армяно-азербайджанских переговоров, ведущихся при посредничестве Брюсселя и Вашингтона. Что полностью соответствует официальной позиции Баку, согласно которой любая тема, связанная с карабахским регионом, не будет предметом переговоров с Арменией.