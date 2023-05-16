Алиев переиграл Армению на всех досках: Брюссель, Вашингтон и Москва признали Карабах азербайджанским наш обзор

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Два недавних дипломатических события, связанных с мирным процессом в регионе Южного Кавказа и организованных при посредничестве Запада, свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности США и Евросоюза в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Итоги двух этих событий, как пишет американский журнал The National İnterest, являются «последним гвоздем в крышку гроба сепаратистских амбиций карабахских армян и их сторонников».

Шарлю Мишелю пришлось затратить немало усилий, чтобы остудить «посреднический пыл» французского лидера, поскольку Азербайджан выступил против участия Макрона в переговорах

«Таким образом, отныне Запад недвусмысленно увязывает свою позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана с поддержкой территориальной целостности Украины, - отмечает, в частности, автор аналитической статьи в The National İnterest. - Это связано не только с новым осознанием преимуществ соблюдения краеугольного принципа мирового порядка, основанного на Уставе ООН, но и с признанием того, что для продвижения стратегических амбиций Запада в области энергетики, а также укрепления связей в бассейне Каспийского моря и Евразии в целом Азербайджан является незаменимой страной».

Издание раскрывает любопытный нюанс переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходивших 14 мая в Брюсселе при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля. Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на своем личном участии в этих переговорах от имени Евросоюза, и Шарлю Мишелю пришлось затратить немало усилий, чтобы остудить «посреднический пыл» французского лидера, поскольку Азербайджан выступил против участия Макрона в переговорах.

В результате брюссельский раунд армяно-азербайджанского диалога на высшем уровне прошел без участия президента Франции.

Макрон вне игры

«Тем не менее, не будь американской поддержки, мирный процесс на Южном Кавказе, вероятно, полностью вернулся бы под эгиду российского посредничества, - пишет The National İnterest. – Судя по всему, Вашингтон и Брюссель тесно координируют свои усилия. В результате достижения американской нити переговорного процесса, похоже, органично вплелись в европейскую канву».

По мнению авторитетного издания, согласованные усилия Запада важны еще и потому, что, во-первых, они не противоречат российскому посредничеству. Что фактически превращает Южный Кавказ в единственный геополитический театр, на подмостках которого Белый дом и Кремль не находятся в настоящее время в состоянии открытой оппозиции, а интересы Москвы и Вашингтона в этом регионе не являются полностью несовместимыми. (О том, насколько соответствует реальности гипотеза издания The National İnterest, станет ясно 19 мая, когда Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, главы МИД Армении и Азербайджана, отправятся в Москву для дальнейших переговоров при посредничестве российской стороны).

Во-вторых, тот факт, что Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в тот же день, когда Мишель проводил переговоры в Брюсселе, свидетельствует, что две основные ветви ЕС — Совет и Комиссия — также тесно координируют свои подходы в вопросах армяно-азербайджанского мирного урегулирования. Дополнительным подтверждением является состоявшаяся накануне в Брюсселе встреча Джейхуна Байрамова с главой дипломатической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Алиев на встрече с Марошем Шефчовичем. Азербайджанскому лидеру удалось добиться координации Совета и Комиссии ЕС

После переговоров в Брюсселе Шарль Мишель подчеркнул, что обе стороны признают на основании Алматинской декларации 1991 года территориальную целостность друг друга. Более того, в заявлении Мишеля указана также площадь территории обеих стран. А это значит, что Армения официально признала бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область частью Азербайджана.

«Заявление Мишеля погасило последние надежды карабахских сепаратистов и их покровителей», — говорится в статье.

Издание напоминает, что еще один важный прорыв, достигнутый на переговорах в Брюсселе, связан с восстановлением железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. Мишель констатировал, что позиции сторон по этому вопросу «сблизились». Это усиливает вероятность ситуации, при которой железнодорожное сообщение будет восстановлено уже в ближайшее время.

И Блинкен ставит на азербайджанский Карабах

«В документе говорится, что необходимо доработать некоторые условия, в том числе таможенные процедуры и конкретный график строительства, - пишет The National Interest. - Но в тексте указывается, что Алиев и Пашинян договорились поручить своим техническим переговорным группам сделать это. Предположительно, это означает, что Шарль Мишель (и, возможно, Энтони Блинкен) будут подталкивать Армению к тому, чтобы она не отказывалась от своего обязательства по фактическому достижению прорыва на Зангезурском железнодорожном сообщении. В документе не указывается, какую роль в этом контексте будет играть Пограничная служба ФСБ России, что, в конце концов, является одним из положений статьи №9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. На самом деле, в документе Мишеля Россия не упоминается вообще».

И, наконец, еще одним важным моментом брюссельских переговоров является тот факт, что в тексте выступления Шарля Мишеля не было никаких заявлений о «Лачинском коридоре».

По мнению The National Interest, этот момент подтверждает, что сама тема «Лачинского коридора» вышла за рамки армяно-азербайджанских переговоров, ведущихся при посредничестве Брюсселя и Вашингтона. Что полностью соответствует официальной позиции Баку, согласно которой любая тема, связанная с карабахским регионом, не будет предметом переговоров с Арменией.