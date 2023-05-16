Борис Джонсон угрожал «набить морду» Макрону

Бывший британский премьер Борис Джонсон угрожал «набить морду» президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом заявил бывший пресс-секретарь Джонсона Гуто Харри в эфире радио LBC.

«Когда британская пресса жестко реагировала на действия правительства по беженцам, Макрон подлил масла в огонь, напрямую раскритиковав Бориса, его слова были на первой полосе Guardian в пятницу. И Борис разразился яростной тирадой, используя жесткие формулировки», — сказал он.

По словам Харри, Джонсон назвал Макрона чудаком и «путинским подхалимом», угрожал устроить «вакханалию с избиением лягушек» и пообещал «набить ему морду». Впрочем, позже отношения наладились.