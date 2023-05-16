Россия начала готовиться к полномасштабной войне с Украиной еще в 2007 году, поэтому она в любом случае была неизбежна, сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеведущему Дмитрию Комарову.

Буданов считает, что в 2014 году, когда был оккупирован Крымский полуостров и часть Донбасса, РФ решила не упускать момент, но даже при других сценариях ничего бы не изменилось.

"Активно Россия начала готовиться к агрессии против Украины с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным для них моментом. Скажу так: не было бы событий 2014 года – это ничего бы не изменило. Война между нами была неизбежна", — говорится в сообщении.