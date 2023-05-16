Как ОДКБ готова помочь Армении
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждает готовность оказать Армении возможную помощь путем направления мониторинговой миссии ОДКБ и в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
"Вновь, как и было заявлено на ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности 2022 года, подтверждаем готовность оказать Еревану возможную помощь как путем направления мониторинговой миссии ОДКБ, так и за счет военно-технического содействия, обучения пограничников и оснащения их современными техническими средствами", - сказал Тасмагамбетов.