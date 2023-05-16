Офис омбудсмена обещает бесплатную юрпомощь

«22 февраля 1998 года общенациональный лидер Гейдар Алиев, который в своей деятельности всегда руководствовался фактором прав человека, издал указ «О мерах в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина», а также с учетом вытекающих из данного указа целей и задач 18 июня 1998 года подписал распоряжение об утверждении «Госпрограммы защиты прав человека».

В этих документах впервые нашли отражение положения, связанные с созданием в Азербайджане института уполномоченного по правам человека, а затем по инициативе общенационального лидера был принят конституционный закон от 28 декабря 2001 года «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики».

В этом году исполнилось 25 лет с момента утверждения данной госпрограммы, которая стала первым стратегическим документом, в котором обеспечение прав человека было определено как одно из основных направлений государственной политики.

Согласно указу Ильхама Алиева от 18 июня 2007 года, 18 июня, когда была утверждена государственная программа, был объявлен Днем прав человека. Этот знаменательный день широко отмечается в нашей стране уже более 15 лет и высоко оценивается обществом как яркое проявление того высокого значения, которое наше независимое государство придает правам человека.

Ежегодно с 18 мая по 18 июня омбудсмен Азербайджана объявляет в стране «Месяц прав человека». Эта мера демонстрирует усиление деятельности в области защиты и поощрения прав всех, независимо от их социального и правового положения: семей шехидов, участников войны, инвалидов, детей, пожилых людей, беженцев, бывших внутренне перемещенных лиц, мигрантов и других уязвимых групп населения, а также ставит целью информировать общественность о достигнутых успехах, определить предстоящие задачи, развивать правовое мышление и правовую культуру в обществе, привлечь внимание к необходимости борьбы с дискриминацией, коррупцией, насилием и вредными привычками.

Как сообщила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана, государственные органы и органы местного самоуправления, научные, образовательные, медицинские и культурные учреждения, институты гражданского общества, включая профсоюзы, неправительственные организации и средства массовой информации, активно присоединяются к данной инициативе и организуют серию просветительских мероприятий по различным актуальным вопросам, посвященным правам человека и Целям устойчивого развития.

В то же время офис омбудсмена приглашает всех, начиная с сегодняшнего дня, принять активное участие в объявленной им кампании бесплатной юридической помощи совместно с представительством ООН в Азербайджане и Коллегией адвокатов для социально незащищенных слоев населения».

Офис омбудсмена также призывает СМИ принять активное участие в мероприятиях путем подготовки новостных, в том числе видеосюжетов на данную тему и их продвижения в соцсетях.