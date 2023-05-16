Пашинян доволен договоренностями в Брюсселе

Армения готова разблокировать коммуникации в регионе как можно скорее на основе принципов суверенитета и правомочности сторон, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Должен подчеркнуть, что в Брюсселе сформировано положительное восприятие по части разблокировки железной дороги (Армения-Азербайджан)», - сказал он.

Пашинян также назвал важным шагом признание в Брюсселе Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. Он отметил, что это позволит установить стабильность в регионе и прийти к окончательному оформлению текста мирного договора.

Следующим шагом, по словам Пашиняна, должна стать идентификация правовых основ для формирования комиссии по делимитации.